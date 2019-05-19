Анна Седокова призналась поклонникам в ненависти к весам

Анна Седокова снова пожаловалась своим подписчикам на отсутствие успехов в диете. Вчера она после некоторого времени снова встала на весы и стрелка измерительного прибора её сильно разочаровала. Выяснилось, что звезда стала весить на 1,5 килограмма больше значения, от которого нужно было начинать худеть. В такие минуты, призналась певица, она испытывает чувство ненависти к весам. Сложившуюся ситуацию артистка охарактеризовала не иначе как фиаско. Теперь экс-участнице группы "ВИА Гра" придётся всё начинать сначала. Понимая, что прошлые диеты не принесли результат, исполнительница решила попробовать новую методику похудения - интервальное голодание. Она разрабатывается по индивидуальной программе, и в её основе лежит не контроль рациона, а время приёма пищи.Поклонники пожелали успеха кумиру, но многие заявили, что Анна Седокова прекрасно выглядит в своём весе, и её фигура безупречна. Нашлись и те, кто считает нынешние формы знаменитости недостаточно пышными, и порекомендовали ей набрать ещё несколько килограммов.