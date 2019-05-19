Энтузиасты переделали малолитражный Fiat Uno в 600-сильную машину для дрэг-рейсинга





Малолитражный Fiat Uno меньше всего подходит для спортивных соревнований, но энтузиасты сумели перепроектировать транспортное средство. Шасси практически не подверглось изменениям, лишь получив обязательный каркас безопасности. Отличительной чертой машины, помимо её небольшого размера, являются колёса. Обычно для дрэг-рейсинга устанавливают широкие задние колёса и узкие передние, в данном же случае конструкторы решили поступить иначе и поменяли шины местами. Помимо этого они заменили двигатель, поставив вместо неё 600-сильную силовую установку с модели Lancia Delta. Турбированный расточенный четырёхцилиндровый 1,6-литровый агрегат после всех манипуляций стал выдавать мощность, позволяющую соревноваться со многими машинами наравне.Спортивный автомобиль создавался исключительно для дрэг-рейсинга и в своей категории он показывает очень убедительные результаты. Четверть мили, что равняется 402 метрам, он проезжает за 9,4 секунды. При этом на этой дистанции он успевает разогнаться до 258 км/ч.