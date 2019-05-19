17-летний сын Натальи Водяновой перерос звездную мать

Несколько часов назад Наталья Водянова решила порадовать своих преданных поклонников и опубликовала фото с сыном. На снимке супермодель фотографирует себя и Лукаса в зеркало. Молодой человек нежно обнимает свою мать и смотрит в сторону, а знаменитость повернута прямо к камере. Для снимка Наталья Водянова выбрала ярко-красную блузку и не стала наносить макияж, ее наследник одет в темные джинсы и серую футболку. В комментарии знаменитость написала, что ее малыш вырос.Подписчики отреагировали моментально. Одни начали выяснять, на кого из родителей больше похож молодой человек. Другие пришли в полный восторг от фотографии и написали, что Лукас уже не мальчик, а мужчина. Кто-то из фанатов спросил у знаменитости, какой рост у ее сына, и она ответила - 195 сантиметров. Всего за несколько часов публикация модели набрала более 90 000 лайков.