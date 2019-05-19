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В Москве из внедорожника безработной украли около 5 млн рублей

В Москве вечером 18 мая неизвестные лица украли из салона внедорожника, принадлежащего безработной жительнице столицы, около 5 млн рублей. Правоохранители занимаются расследованием дела.
В Москве из внедорожника безработной украли около 5 млн рублей

Инцидент, как уточнили представители регионального главка полиции, случился на Мичуринском проспекте одной из главных трасс западного направления. 58-летняя жительница Москвы рассказала сотрудникам полиции, что из ее внедорожника Gelandewagen марки Mercedes-Benz, припаркованного у дома, неизвестные похитили крупную сумму денег в размере 4 995 000 рублей, а также солнцезащитные очки бренда Hugo Boss. С учетом аксессуара материальный ущерб, причиненный безработной, составил порядка 5 015 000 рублей.

По заявлению москвички правоохранители возбудили уголовное производство по статье, подразумевающей наказание за кражу в особо крупных размерах. По данному делу начато расследование. Личность злоумышленников устанавливается.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:14

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