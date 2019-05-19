В Москве из внедорожника безработной украли около 5 млн рублей





Инцидент, как уточнили представители регионального главка полиции, случился на Мичуринском проспекте одной из главных трасс западного направления. 58-летняя жительница Москвы рассказала сотрудникам полиции, что из ее внедорожника Gelandewagen марки Mercedes-Benz, припаркованного у дома, неизвестные похитили крупную сумму денег в размере 4 995 000 рублей, а также солнцезащитные очки бренда Hugo Boss. С учетом аксессуара материальный ущерб, причиненный безработной, составил порядка 5 015 000 рублей.По заявлению москвички правоохранители возбудили уголовное производство по статье, подразумевающей наказание за кражу в особо крупных размерах. По данному делу начато расследование. Личность злоумышленников устанавливается.