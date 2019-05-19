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В небе над Алжиром запечатлели зависший "огненный шар"

Жителям Алжира удалось запечатлеть необычное явление: в небе буквально завис "огненный шар". Очевидцы опубликовали в Интернете видео, которое заинтересовало многих пользователей.

В небе над Алжиром запечатлели зависший "огненный шар"

На кадрах водно, как некий объект, похожий на огромный огненный шар с длинным шлейфом, завис в небе. Сам круг практически не шевелится, в отличие от "хвоста", слегка покачивающегося на ветру. Очевидцы назвали запечатленный объект метеоритом, который остановился не долетев да земли. Но подобное описание напомнило многим пользователям Сети сюжет фантастического фильма. При этом они не стали отрицать, что все может быть именно так.


Некоторые пользователи связали объект с религиозными знамениями. Другие назвали "огненный шар" климатическим оружием и аномальным пространством. Также свое мнение высказали некоторые конспирологи, они не отрицают, что на кадрах может быть НЛО необычной формы. Научные работники предпочитают не комментировать видео, опубликованное в Сети.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 23:02

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