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В Швеции сняли на камеру поднимающийся к небу загадочный столб света

Интернет-пользователей удивило фото жительницы Швеции, сделанное во время грозы. В объектив камеры попал загадочный столб света, поднимающийся к небу.
В Швеции сняли на камеру поднимающийся к небу загадочный столб света

Шведку напугала яркая вспышка, совершенно не похожая на разряд молнии при грозе. Феномен продолжался всего несколько секунд, но жительнице города Эскильстуна удалось его запечатлеть. Заметив явление на кадре, она поспешила обнародовать фото в Сети, чтобы получить ему объяснение. Очевидица добавила: источник света, скорее всего, находился за деревьями у ее дома.

Публикация заинтересовала не только простых интернет-пользователей, но и уфологов. Многие юзеры считают вспышку оптической иллюзией, хотя жительница Швеции исключила такую возможность. Конспирологи увидели в загадочном светящемся столбе света «проделки» инопланетян, предпочитающих скрываться от людей во время непогоды. Исследователи-любители уверены, что свет исходил от корабля пришельцев.



 
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Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:54

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