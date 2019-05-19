Названы интересные факты из жизни Леры Кудрявцевой в честь ее дня рождения

В начале своей карьеры Лера Кудрявцева работала в подтанцовцке и была бэк-вокалисткой. Вскоре она познакомилась с Игорем Верником и стала телеведущей. После ее начали приглашать на съемки в различных сериалах. Знаменитость первый раз вышла замуж в 18 лет, ее супругом стал музыкант из группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. У пары родился сын, которого назвали Жан и спустя 2 года ведущая подала на развод из-за измен супруга. После расставания с возлюбленным знаменитость стала злоупотреблять алкоголем. Ей понадобилось некоторое время, чтобы избавиться от пагубной привычки. Вторым мужем Леры Кудрявцевой стал предприниматель Матвей Морозов, который через год после свадьбы был осужден за мошенничество, что и стало причиной расторжения брака.Спустя время у телеведущей начался роман с исполнителем Сергеем Лазаревым. Но из-за разных взглядов на будущее пара рассталась. В третий раз знаменитость вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, который младше ее на 17 лет. Сейчас пара воспитывает дочь Марию, лицо которой телеведущая и спортсмен пока не показывают общественности.