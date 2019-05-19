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«Русская Бейонсе»: Дочь Игоря Крутого Виктория удивила образом для нового клипа

Дочь Игоря Крутого Виктория удивила подписчиков Instagram-микроблога кардинальной сменой имиджа. Наследница известного композитора объяснила, что сделала это ради съемок нового клипа.
«Русская Бейонсе»: Дочь Игоря Крутого Виктория удивила образом для нового клипа

Виктория Крутая после продолжительного перерыва, связанного с рождением дочери, возвращается в творчество. Новость обрадовала поклонников певицы, считавших, что она, полностью погрузившись в заботу о ребенке, не захочет возвращаться в шоу-бизнес, а сосредоточится на домашнем хозяйстве и расширении семьи.

Однако дочь композитора решила продолжать строить карьеру и уже готовит для фанатов новый клип. В музыкальном ролике Крутая предстанет в непривычном для себя образе «русской Бейонсе». Подробности видео звезда не раскрыла, но поклонники, увидев фото Крутой с ярким макияжем, облаченной в обтягивающий блестящий комбинезон, уверены: оно получится очень «горячим».
«Русская Бейонсе»: Дочь Игоря Крутого Виктория удивила образом для нового клипа

На заре своей карьеры Крутая не стремилась стать звездой, отказывалась от гастролей. Начинающей артистке просто нравилось петь и заниматься музыкой. Сейчас, когда дочь Крутой Дэми немного подросла, исполнительница сменила приоритеты. Она начала активно заниматься творчеством, и, как рассказал ее знаменитый отец, у нее «на подходе два перспективных трека».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:22

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