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Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву в программе «Звезды сошлись»

Известная российская исполнительница, а ныне телеведущая телестройки «Дом-2» Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву в телепередаче «Звезды сошлись». Об этом сообщила сама поющая ведущая в личном микроблоге.

Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву в программе «Звезды сошлись»

Считанные часы назад Ольга Орлова опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, которая за несколько минут распространилась по всем социальным сетям. А все потому, что на снимке телезнаменитость запечатлена в роли ведущей нового телешоу.

Нужно сказать, что преданные поклонники реалити-шоу «Дом-2» тут же забили тревогу, так как предположили, что Ольга навсегда покинула проект. Впрочем, Орлова поспешила успокоить телезрителей и сообщила им о том, что пошла в телепередачу «Звезды сошлись» лишь на время, на замену отдыхающей в теплых краях Лере Кудрявцевой.

«Как известно, за друга можно не только постоять, но и поработать! Пока молодая мамочка Лера Кудрявцева дразнит нас пляжными фотками, я могу об отпуске только помечтать. Наслаждайся солнышком, дорогая Лера», - написала Орлова под свежей публикацией.


Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву в программе «Звезды сошлись»

Тем не менее, поющая телеведущая поспешила попросить свою приятельницу наслаждаться отпуском недолго. По всей видимости, Ольга поняла, что такой насыщенный рабочий график ей попросту не по плечу.

К слову, некоторые пользователям Сети, которые уже успели оценить свежий выпуск телепередачи «Звезды сошлись» отметили, что Орловой весьма неплохо удалось вжиться в роль Кудрявцевой, а кое-кто даже предложил, чтобы Ольга и Лера менялись через каждую программу.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:46

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