Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву в программе «Звезды сошлись»

«Как известно, за друга можно не только постоять, но и поработать! Пока молодая мамочка Лера Кудрявцева дразнит нас пляжными фотками, я могу об отпуске только помечтать. Наслаждайся солнышком, дорогая Лера», - написала Орлова под свежей публикацией.

Считанные часы назад Ольга Орлова опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, которая за несколько минут распространилась по всем социальным сетям. А все потому, что на снимке телезнаменитость запечатлена в роли ведущей нового телешоу.Нужно сказать, что преданные поклонники реалити-шоу «Дом-2» тут же забили тревогу, так как предположили, что Ольга навсегда покинула проект. Впрочем, Орлова поспешила успокоить телезрителей и сообщила им о том, что пошла в телепередачу «Звезды сошлись» лишь на время, на замену отдыхающей в теплых краях Лере Кудрявцевой.Тем не менее, поющая телеведущая поспешила попросить свою приятельницу наслаждаться отпуском недолго. По всей видимости, Ольга поняла, что такой насыщенный рабочий график ей попросту не по плечу.К слову, некоторые пользователям Сети, которые уже успели оценить свежий выпуск телепередачи «Звезды сошлись» отметили, что Орловой весьма неплохо удалось вжиться в роль Кудрявцевой, а кое-кто даже предложил, чтобы Ольга и Лера менялись через каждую программу.