Эксперты рассказали, как правильно обезопасить свой аккаунт в Сети





В настоящее время хакеры стараются избегать создания сетевых ботов для распространения спама, поскольку это малоэффективный способ. Такие страницы очень быстро обнаруживают фильтрующие программы, что сводит на нет затраченное время, а потому злоумышленники начали использовать реально существующие страницы в социальных сетях, перехватывая контроль над ними. Наибольшего эффекта они могут добиться, захватив страницу известной личности, имеющей большое число подписчиков, но и обыкновенные люди часто становятся жертвами хакеров. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать определённые меры, зачастую простейшие и не требующие много времени. Самый простой, но не останавливающий профессионального взломщика способ, это добавление второго адреса электронной почты, а вот если к своей странице привязать личный телефонный номер можно на 76% сделать свои данные защищёнными.Существует и более надёжный способ избежать взлома, но он требует небольших финансовых вложений. Всё популярнее становятся физические ключи безопасности. Если в USB-разъём девайса не вставлен физический блокиратор, привязанные к нему страницы не откроются для пользователя Сети.