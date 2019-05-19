Наталья Рудова поделилась ожиданиями от последней серии «Игры престолов»

Наталья Рудова является фанатом сериала «Игра престолов» и с первой серии следит за развитием сюжета саги. Недавно она опубликовала пост в Instagram, где изложила свое мнение о последней серии истории Вестероса. Рудова считает, что Джон Сноу убьет «безумную» королеву и займет трон. Также звезда добавила, что, возможно, он сыграет свадьбу с Сансой Старк, что только укрепит мир в королевстве.Аргументировала артистка свое мнение тем, что Арья уже совершила одно великое убийство, и режиссеры не дадут ей еще один легендарный поступок, поэтому героем должен стать именно Джон Сноу. Также Наталья Рудова поинтересовалась мнением подписчиков по данному поводу. Некоторые поклонники поддержали её позицию, некоторые - нет, однако были и уникальные случаи. Один из пользователей считает, что весь сериал был лишь сном маленького Брана Старка, который находился в коме после падения.