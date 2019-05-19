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Наталья Рудова поделилась ожиданиями от последней серии «Игры престолов»

Известная актриса Наталья Рудова опубликовала пост в своем аккаунте Instagram, в котором поделилась своим мнением о возможной концовке популярного сериала «Игра престолов». Актриса считает, что Джон Сноу станет королем семи королевств.
Наталья Рудова поделилась ожиданиями от последней серии «Игры престолов»

Наталья Рудова является фанатом сериала «Игра престолов» и с первой серии следит за развитием сюжета саги. Недавно она опубликовала пост в Instagram, где изложила свое мнение о последней серии истории Вестероса. Рудова считает, что Джон Сноу убьет «безумную» королеву и займет трон. Также звезда добавила, что, возможно, он сыграет свадьбу с Сансой Старк, что только укрепит мир в королевстве.

Аргументировала артистка свое мнение тем, что Арья уже совершила одно великое убийство, и режиссеры не дадут ей еще один легендарный поступок, поэтому героем должен стать именно Джон Сноу. Также Наталья Рудова поинтересовалась мнением подписчиков по данному поводу. Некоторые поклонники поддержали её позицию, некоторые - нет, однако были и уникальные случаи. Один из пользователей считает, что весь сериал был лишь сном маленького Брана Старка, который находился в коме после падения.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:05

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