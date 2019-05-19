Эксперты назвали полезные и вредные свойства сельдерея





Специалисты сообщают, что сельдерей богат калием, витаминами группы А и С. Также данный овощ содержит антиоксиданты, которые защищают человеческий организм от различных заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых. Но эксперты рассказали, что в сельдерее скрывается и некая опасность, например, избыток активных веществ, который приносит человеческому организму вред. Также сообщается, что щавелевая кислота, которая содержится в данном овоще, может вызвать отложение камней или приступы подагры.Специалисты особо отмечают, что даже тем людям, у которых нет проблем со здоровьем, следует не пить сельдерей как сок, а употреблять его только в виде смузи. Эксперты напоминают, что беременным женщинам данный овощ противопоказан, поскольку активные вещества могут вызвать преждевременные роды. Также сообщается, что как корень, так и стебли растения имеют полезные свойства и приятный вкус. При правильном приготовлении овощ принесет организму много пользы.