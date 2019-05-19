Владимир Машков очень скучает по проживающим в США внучкам

Знаменитость называет свою профессию «проверкой себя» и большой авантюрой, поскольку она не дает никаких гарантий в жизни. Однако Машков поддержит своих внучек, если они пожелают заниматься творчеством и выберут для себя актерскую стезю. Пока 8-летнюю Стефанию и 7-летнюю Александру мало интересуют такие вопросы.Внучек режиссеру подарила единственная дочь Мария, появившаяся в его браке с Еленой Шевченко. Около десяти лет назад наследница Машкова, начавшая строить карьеру актрисы, вышла замуж за бизнесмена Александра Слободяника и вместе с ним уехала в США.Знаменитость в эфире ток-шоу «Ты не поверишь!» признался, что очень скучает по родственникам, проживающим за океаном. 55-летнему режиссеру, как и любому слишком увлеченному своим делом человеку, сложно выкроить время для личных моментов, поэтому он редко видится с внучками.