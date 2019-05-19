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Владимир Путин отправил поздравительное письмо участникам форума в МГИМО

Президент России Владимир Путин отправил послание участникам форума выпускников МГИМО МИД РФ, в котором поздравил их с 75-летним юбилеем создания института и указал на большой вклад учебного заведения в развитие страны. Сообщение президента озвучил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Владимир Путин отправил поздравительное письмо участникам форума в МГИМО

В послании президента Российской Федерации сказано, что институт внес огромный вклад в развитие страны, поскольку множество его выпускников стали очень известными и влиятельными людьми, которые имеют значительное влияние во всем мире. Также Владимир Путин поздравил участников форума с приближающимся юбилеем – 75-летием основания учебного заведения. Он уверен, что участники форума способны обменяться опытом и обсудить текущие проблемы и перспективы института, а также поделиться своими взглядами с молодым поколением.

Президент РФ убежден в высоком уровне проведенной конференции, и в том, что она позитивно скажется на гуманитарном сотрудничестве между участниками форума. Также Путин отдельно поблагодарил президента Узбекистана за помощь в подготовке мероприятия.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:35

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