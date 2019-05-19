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Ольга Бузова купила квартиру за 60 миллионов

Восходящая исполнительница Ольга Бузова наконец-таки обзавелась собственным жилищем. Сообщается, что недвижимость обошлась поющей телеведущей в 60 миллионов рублей.

Ольга Бузова купила квартиру за 60 миллионов

Не секрет, что Бузова является одной из самых известных и обсуждаемых звезд в России. В социальных сетях можно отыскать несколько фан-групп Ольги, в которых ее многомиллионная армия поклонников обсуждает достижения своей любимицы.

Как оказалось, время от времени эти группы посещают и инсайдеры, которые довольно часто делятся с фанатами Бузовой эксклюзивной информацией. Что, кстати, произошло и в этот раз.

Сотрудница столичного агентства недвижимости оставила послание в одной из таких групп, где сообщила, что Бузова больше не является «бездомной». По словам женщины, Ольга приобрела квартиру стоимостью в 60 миллионов рублей.

Ольга Бузова купила квартиру за 60 миллионов

Также работница компании рассказала, что это уже не первая недвижимость, которую телеведущая «Дома-2» приобретает через них. Размеры же новой жилплощади Бузовой составляют 16—180 квадратных метров.

Сама сделка покупки квартиры была проведена 27 марта 2019 года, а это значит, что когда Ксения Собчак навестила свою коллегу, чтобы записать с ней эксклюзивное интервью Бузова уже могла похвастаться своим приобретением, но почему-то не стала.

Ольга Бузова купила квартиру за 60 миллионов

К слову, администрация группы, куда поступило это сообщение, не смогла разместить на страничке фотографии, которые бы подтвердили, что Бузова купила недвижимость, так как об этом их попросила сотрудница агентства.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:37

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