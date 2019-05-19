Ольга Бузова купила квартиру за 60 миллионов
Восходящая исполнительница Ольга Бузова наконец-таки обзавелась собственным жилищем. Сообщается, что недвижимость обошлась поющей телеведущей в 60 миллионов рублей.
Не секрет, что Бузова является одной из самых известных и обсуждаемых звезд в России. В социальных сетях можно отыскать несколько фан-групп Ольги, в которых ее многомиллионная армия поклонников обсуждает достижения своей любимицы.
Как оказалось, время от времени эти группы посещают и инсайдеры, которые довольно часто делятся с фанатами Бузовой эксклюзивной информацией. Что, кстати, произошло и в этот раз.
Сотрудница столичного агентства недвижимости оставила послание в одной из таких групп, где сообщила, что Бузова больше не является «бездомной». По словам женщины, Ольга приобрела квартиру стоимостью в 60 миллионов рублей.
Также работница компании рассказала, что это уже не первая недвижимость, которую телеведущая «Дома-2» приобретает через них. Размеры же новой жилплощади Бузовой составляют 16—180 квадратных метров.
Сама сделка покупки квартиры была проведена 27 марта 2019 года, а это значит, что когда Ксения Собчак навестила свою коллегу, чтобы записать с ней эксклюзивное интервью Бузова уже могла похвастаться своим приобретением, но почему-то не стала.
К слову, администрация группы, куда поступило это сообщение, не смогла разместить на страничке фотографии, которые бы подтвердили, что Бузова купила недвижимость, так как об этом их попросила сотрудница агентства.
Не секрет, что Бузова является одной из самых известных и обсуждаемых звезд в России. В социальных сетях можно отыскать несколько фан-групп Ольги, в которых ее многомиллионная армия поклонников обсуждает достижения своей любимицы.
Как оказалось, время от времени эти группы посещают и инсайдеры, которые довольно часто делятся с фанатами Бузовой эксклюзивной информацией. Что, кстати, произошло и в этот раз.
Сотрудница столичного агентства недвижимости оставила послание в одной из таких групп, где сообщила, что Бузова больше не является «бездомной». По словам женщины, Ольга приобрела квартиру стоимостью в 60 миллионов рублей.
Также работница компании рассказала, что это уже не первая недвижимость, которую телеведущая «Дома-2» приобретает через них. Размеры же новой жилплощади Бузовой составляют 16—180 квадратных метров.
Сама сделка покупки квартиры была проведена 27 марта 2019 года, а это значит, что когда Ксения Собчак навестила свою коллегу, чтобы записать с ней эксклюзивное интервью Бузова уже могла похвастаться своим приобретением, но почему-то не стала.
К слову, администрация группы, куда поступило это сообщение, не смогла разместить на страничке фотографии, которые бы подтвердили, что Бузова купила недвижимость, так как об этом их попросила сотрудница агентства.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:37