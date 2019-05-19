Ученые объяснили, почему люди не запоминают свои сны





В ходе исследования ученые установили, что люди видят сны в быстрой фазе, которую также называют REM-фазой. В этот промежуток времени мозг имитирует бодрствование, поэтому если в этот момент человек проснется, то он сможет рассказать свои сновидения. Однако под утро фаза сна меняется и соответственно воспоминания о нем мутнеют.Это связано с тем, что в ходе засыпания части мозга отключаются постепенно и в противоположном порядке пробуждаются. Таким образом формируется окно, в котором бездействует гиппокамп – часть, сохраняющая воспоминания. Именно это приводит к тому, что люди не помнят большинство своих снов, ведь в момент сновидений часть мозга, отвечающая за хранение информации, просто не работает или находится в полудремлющем состоянии.Однако специалисты рекомендуют для сохранения сна в памяти не вставать сразу, а несколько минут полежать с закрытыми глазами, давая возможность гиппокапму «проснуться» и приступить к выполнению своих функций.