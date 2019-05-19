Мария Погребняк раскрыла секрет своей диеты

Мария Погребняк в очередной публикации рассказала поклонникам, как ей удаётся поддерживать фигуру в идеальном состоянии. На этот раз звезда коснулась темы питания и диеты, перечислив, из каких продуктов состоит её дневной рацион. Утром супруга футболиста Павла Погребняка съедает два яйца, сваренных вкрутую, а также два кусочка нежирного сыра. Заканчивает модель трапезу чашкой кофе. На обед она съедает отварную куриную грудку с овощами, запивая морковным соком. На ужин хозяйка страницы в социальной сети Instagram позволяет себе рыбу на гриле. Кроме того, советует блогер, нужно обязательно в течение дня пить обыкновенную воду. От этого зависит, добавила она, каким будет цвет кожи. В качестве примера звезда привела себя, показав своё лицо на фотографии без фильтров и не подвергающуюся ретушированию.Подписчики посочувствовали знаменитости, ограничивающей себя в еде, но та призналась, что иногда позволяет себе сладкое, поскольку любит торты. Однако результат работы над внешностью Марии Погребняк высоко оценивают не только обыкновенные люди, но и звёзды отечественного шоу-бизнеса. Ольга Бузова поставила ей свой одобрительный лайк и сделала комплимент в комментарии к посту.