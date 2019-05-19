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Недостаток спорта повышает риск женской смертности

Недостаток спорта, как выяснили эксперты, повышает показатель смертности у женщин. Согласно исследованию Американской ассоциации здоровья сердца, ежегодно около 40 000 представительниц прекрасного пола умирают от заболеваний, развивающихся из-за малоподвижного образа жизни.
Недостаток спорта повышает риск женской смертности

Данный показатель превышает количество летальных случаев, связанных с диабетом, раком и недугами дыхательных путей вместе взятыми. Кроме недостаточной физической активности степень риска усугубляется неправильным питанием. Об этом свидетельствуют и результаты научной работы сотрудников Медицинской школы при Университете Джона Хопкинса. Эксперты выяснили, что половина пациентов, страдающих болезнями сердца, игнорировали спортивные занятия и вели не совсем здоровый образ жизни.

Ученые называют физическую активность самым доступным способом уменьшить риск смертности. Взрослой женщине для увеличения продолжительности жизни достаточно 30-минутной легкой нагрузки в день или 150 минут умеренной в неделю.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:12

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