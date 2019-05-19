Ольга Бузова на красной дорожке фестиваля «Маёвка Лайв» появилась в откровенном наряде

«Красотка! Мне кажется, если бы ты поехала на Бал Института костюмов, то смогла бы там затмить саму Леди Гаду!», «Бузова, ну ты как всегда, но мне нравится!», «Крутой костюм! Так держать!» - продолжают писать в Сети.

33-летняя ведущая скандально-известного телепроекта «Дом-2», а ныне еще и певица Ольга Бузова опять решила поразить преданных поклонников своим эпатажным внешним видом. Выяснилось, что телезнаменитость пригласили посетить очередное светское мероприятие, на красной дорожке которого она затмила всех своих коллег.Ольга появилась перед фотографами в концертных мини-шортах, топе и сапогах-чулках серебристого оттенка. По всей видимости, Бузова решила не усложнять свой выход на красную дорожку фестиваля «Маёвка Лайв» длинными платьями, поэтому отдала свое предпочтение весьма откровенному наряду.Нужно сказать, что сейчас в социальных сетях Бузову принялись сравнивать с известнейшей американской звездой Леди Гагой, которая не так давно на Бале Института костюма появилась практически в одном нижнем белье.Как бы то ни было, но и в этот раз не обошлось без недоброжелателей, которые поспешили забросать Бузову нелицеприятными комментариями в адрес ее выбора наряда для красной дорожки.