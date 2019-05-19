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Bentley опубликовал рендеры эксклюзивного Bentayga

Автопроизводитель Bentley опубликовал в Сети рендеры своего эксклюзивного автомобиля Bentayga, который будет создан в ограниченном количестве. Бренд планирует выпустить всего 15 внедорожников этой модели.
Bentley опубликовал рендеры эксклюзивного Bentayga

Тюнингом автомобилей займется популярный испанский дизайнерский дом Bengala Automotive Design SL, который также известен по работе над эксклюзивной моделью Ferrari F12. Что интересно, каждый собранный Bentley Bentayga будет соответствовать требованиям определенного покупателя, поэтому исключается возможность создания двух одинаковых автомобилей.

К общим чертам модифицированного транспортного средства можно отнести массивный передний бампер, на котором установлена специальная лампа. Задняя часть автомобиля также защищена уникальным трубообразным бампером, который способен защитить корпус от повреждений. На крыше авто установлена широкая диодная лампа для освещения пути. Специальные кованые колеса с шиповатой резиной делают автомобиль еще более брутальным. Также для повышения проходимости завышен клиренс и сделана более жесткая подвеска.

Пока нет информации о дате релиза нового автомобиля. Также производитель не разглашает примерной стоимости этого транспортного средства. Стоит лишь отметить, что эта модель с весьма впечатляющей внешностью способна привлечь внимание не только любителей внедорожников, но и обычных автовладельцев.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:46

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