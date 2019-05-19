«Я – бездельница и обжора»: Татьяна Брухунова резко ответила хейтерам

Ассистентку знаменитости не только обвиняют в крахе 30-летнего брака Степаненко и Петросяна, но и придираются к ее внешнему виду и образу жизни. Брухунова старается не реагировать на обидные слова, высказанные злопыхателями в ее адрес. Она молча удаляет комментарии с критикой, лишь изредка отвечая хейтерам.Недавно помощницу юмориста упрекнули, что она ведет праздный образ жизни, о чем якобы свидетельствуют многочисленные фотографии из ресторанов, бутиков, салонов красоты, появляющихся в ее Instagram-аккаунте. Недоброжелатели уверены: Брухунова «прожигает» честно заработанный капитал Петросяна.Ассистентка артиста в ответ заявила: даже если она – «бездельница и обжора», до этого не должно быть никому никакого дела. Брухунова посоветовала «критикам» заниматься своей жизнью, а не следить за чужой. Она также опровергла слухи о разладе отношений с Петросяном. Юморист и его помощница вместе появились на юбилее друга в ресторане при пятизвездочном отеле в Москве.