Максим Галкин оценил новый снимок Алены Красновой

Жена внука Аллы Пугачевой часто делится с поклонниками новыми снимками в социальных сетях. Недавно на странице в Instagram Алены Красновой появились несколько снимков. На фото она запечатлена в белом платье с ярким принтом. Образ девушка дополнила соломенной шляпой с широкими полями и лентами, а также макияжем. В комментарии супруга Никиты Преснякова написала, что сезон фото в различных цветениях открыт.Также Алена Краснова спросила у своих преданных поклонников, какой из двух снимков им понравился больше. Фанаты написали большое количество восхищенных комментариев и отметили, что оба фото красивые. Всего за несколько часов пост набрал более 5 000 лайков. Максим Галкин также оценил новый снимок жены внука Аллы Пугачевой. Напомним, артист хорошо общается с родственниками Примадонны и был приглашен на свадьбу молодых людей.