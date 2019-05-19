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Vivo планирует презентовать новый смартфон Z5x

Компания Vivo планирует вскоре презентовать новый смартфон Z5x, который будет иметь своеобразную фронтальную камеру. Окончательная дата релиза пока неизвестна.
Vivo планирует презентовать новый смартфон Z5x

Известный китайский производитель мобильных телефонов Vivo планирует презентовать новый смартфон Z5x, который будет иметь небольшое отверстие в дисплее для камеры. Также известно, что ёмкость аккумуляторной батареи составит 5000 мАч. Такая батарея позволит обеспечить долгое время автономной работы. Кроме этого устройство оснастят функцией быстрой зарядки.

Высокую производительность обеспечит операционная система Android 9.0, которая будет работать в паре с процессором Snapdragon 675 или Snapdragon 670, с тактовой частотой 2 гигагерца. К сожалению, точная дата выхода мобильного устройства пока неизвестна. Также нет официальной информации о стоимости устройства, однако в Сети имеется информация, что она может составить 220 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:23

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