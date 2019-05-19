Эксперт: Около 30% россиян страдают от бессонницы





Эксперт напомнил, что бессонница — это неспособность мозга подготовить весь организм к отдыху, обеспечив человеку быстрое засыпание. На время влияют такие факторы, как шумная обстановка, депрессия, беспокойство, жирная или тяжелая пища, употребляемая перед сном, энергетические напитки и неудобное место для сна.Как показало исследование, более 30% жителей РФ, живущих в больших городах, страдают от бессонницы. Во всем мире около 45% людей испытывают проблемы со сном. Специалисты советуют перед сном совершать прогулки на свежем воздухе или использовать ароматические лампы, чтобы помочь организму расслабиться перед сном. Также можно вечером съесть банан, кусочек сыра, несколько фиников или выпить теплое молоко с медом.