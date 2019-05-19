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Фанаты сериала «Игра престолов» требуют HBO переснять последний сезон

На сайте Change.org была размещена петиция с требованием отстранить режиссеров сериала «Игра престолов» и переснять последний сезон истории. Петицию подписало более миллиона человек.
Фанаты сериала «Игра престолов» требуют HBO переснять последний сезон

Огромное количество фанатов самого популярного в мире сериала «Игра престолов» требуют от руководства медиагиганта HBO заменить режиссеров последнего сезона Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса и переснять последний эпизод саги. Это связано с неоднозначными поворотами и изъянами в сюжете. Рейтинг сериала с выходом каждой серии восьмого сезона только падал. Поклонники истории остались крайне недовольны сюжетными поворотами и действиями определенных персонажей, которые в некоторых случаях вообще ничем не аргументировались.

Негативные оценки сериал получил также от критиков, а пятая серия имеет самый низкий рейтинг на популярном сайте rottentomatoes.com за всю историю существования франшизы. Будет ли какая-либо реакция от создателей сериала на петицию - пока неизвестно. Однако если брать во внимание большой резонанс и ажиотаж вокруг этого события, все же следует ожидать какой-то ответ от HBO.

Некоторые поклонники истории считают, что провал последнего сезона связан с отсутствием продолжения книжной истории, поскольку Джордж Мартин еще не закончил свою историю. Последняя серия выйдет уже 19 мая, и, возможно, она заполнит все пробелы в предыдущих эпизодах.



 
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Культура
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:03

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