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Канал «ТНТ» запускает новое шоу с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрутдиновым

Российский телеканал «ТНТ» планирует запустить новое реалити-шоу под названием «План Б». Сообщается, что главными героями этого проекта станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.

Канал «ТНТ» запускает новое шоу с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрутдиновым

Несколько дней назад Бузова официально презентовала новую видеоработу на хит «Очень хорошо». Вразрез содержанию песни о гулянках и веселье в ночных заведениях с «плохими парнем» в клипе Ольга решила вжиться в роль супруги-робота для шоумена Тимура Батрутдинова.

Нужно сказать, что внимательные пользователи Сети тут же указали на то, что резидент телепрограммы «Comedy Club», имеющий имидж настоящего рыцаря, ну никак не годится на роль того «хулигана», о котором поет Бузова, а потому было не совсем понятно, зачем Ольга пригласила в свой новый клип именно Батрутдинова.

Впрочем, в социальных сетях появилась информация, которая объясняет близкие отношения Бузовой и Батрутдинова. Выяснилось, что Ольга и Тимур станут героями нового шоу, которое якобы уже через несколько месяцев выйдет на телеканале «ТНТ».

Канал «ТНТ» запускает новое шоу с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрутдиновым

Как стало известно, за внимание российских знаменитостей будет бороться 20 участников: 10 героев за телеведущую реалити-шоу «Дом-2» и 10 героев за комедийного актера, сообщает 7d.org.

Более того, оказывается, что если в результате ни Батрутдинов, ни Бузова не выберут себе никого, то они должны будут пожениться. Отметим, что в эту информацию верят многие пользователи Сети, ведь не так давно Ольга и Тимур на самом деле в шутку заявляли, что намерены заключить брак, если так и не повстречают кого-то особенного.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:24

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