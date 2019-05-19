«Смена подгузников — праздник»: Кирилл Кяро наслаждается заботой о дочери

Общаясь с журналистами «Телепрограммы», знаменитость отметил, что с рождением дочери он будто повзрослел. Теперь семье Кяро приходится думать сначала об интересах малышки, а потом о своих. Актер в перерывах между съемками спешит в Таллин, где на данный момент проживают его жена и их наследница. Время, проведенное с девочкой, звезда называет праздником и видит его во всем, что связано с ней. Кяро нравится укачивать дочь на руках, укладывать в кроватку, гулять с коляской, он счастлив, даже когда меняет подгузники.Актер не ищет в наследнице самого себя, так как считает ее особой планетой, новым миром. Однако знаменитость уловил в девочке черты ее матери, которую он очень любит. Кяро нравится наблюдать, как его возлюбленная из красивой девушки превращается в мудрую, добрую мать. Звезда признался: для него одно из лучших событий в жизни - появление на свет дочери, ее первая улыбка и каждый проведенный с ней момент.Актера как отца больше всего беспокоит, чтобы его ребенок был здоров, рос в атмосфере любви. Звезда мечтает видеть дочь самодостаточным, уверенным в себе талантливым человеком.