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Анастасия Волочкова в полёте из отпуска читала прессу о своей персоне

Анастасия Волочкова рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram, чем она занималась в полёте, возвращаясь из отпуска в Россию. Покидая Мальдивские острова, знаменитость читала прессу о своей персоне.
Анастасия Волочкова в полёте из отпуска читала прессу о своей персоне

Анастасия Волочкова в очередной раз провела отпуск на Мальдивских островах. Звезда активно публиковала в своём микроблоге снимки с отдыха, в который раз хвастаясь сервисом курорта и своим физическим развитием, демонстрируя шпагат. На протяжении всего тура балерина старалась не общаться с фанатами, закрыв возможность комментировать фотографии, а потому к концу каникул начала испытывать информационный голод. Как только она ступила на борт самолёта, улетая в Москву, ей сразу же предложили почитать прессу. На первой полосе газеты артистка увидела своё изображение и с удовольствием ознакомилась со свежими слухами.

Танцовщица не стала рассказывать, понравились ли ей статьи о себе, но она, судя по всему, осталась довольна. На опубликованных снимках её запечатлели с газетой в руках, а на лице исполнительницы была заметна улыбка.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 10:13

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