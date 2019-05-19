Анастасия Волочкова в полёте из отпуска читала прессу о своей персоне





Анастасия Волочкова в очередной раз провела отпуск на Мальдивских островах. Звезда активно публиковала в своём микроблоге снимки с отдыха, в который раз хвастаясь сервисом курорта и своим физическим развитием, демонстрируя шпагат. На протяжении всего тура балерина старалась не общаться с фанатами, закрыв возможность комментировать фотографии, а потому к концу каникул начала испытывать информационный голод. Как только она ступила на борт самолёта, улетая в Москву, ей сразу же предложили почитать прессу. На первой полосе газеты артистка увидела своё изображение и с удовольствием ознакомилась со свежими слухами.Танцовщица не стала рассказывать, понравились ли ей статьи о себе, но она, судя по всему, осталась довольна. На опубликованных снимках её запечатлели с газетой в руках, а на лице исполнительницы была заметна улыбка.