Юлия Ефременкова продемонстрировала округлившуюся фигуру

«Ефременкова, не уж ты решила забеременеть? Лучше бы ты с Кучеровым осталась, так бы и дети красивыми получились!», «Мне кажется или Юля поправилась? Или она все-таки беременна?», «И ты туда же? Почему хоть не признаешься? Видно же, что фигура изменилась», - продолжают писать в Сети.

Не так давно Ефременкова в компании своего любимого мужчины Мондезира Свет-Амура прибыла на Сейшельские острова. Сейчас Юлия вновь принялась хвастаться яркими и солнечными публикациями, на которых она зачастую запечатлена в шортах или коротких платьях.Сложно не заметить, что фигура телеведущей «Дома-2» немного изменилась, на что поспешили указать подписчики Ефременковой. Один за другим читатели принялись интересоваться у Юлии, не беременна ли она случайно.Нужно сказать, что не все поклонники Ефременковой подозревают Юлию в интересном положении. По мнению подписчиков, телеведущая «Дома-2» просто поправилась, ведь сейчас ее питание никто не контролирует.К слову, во время отношений с Сергеем Кучеровым Ефременковой приходилось придерживаться здорового образа жизнь, так как от нее этого требовал ее возлюбленный бодибилдер.