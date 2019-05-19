АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Грудное вскармливание снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний у матерей
EUR 72.25 USD 64.63
Курс валют на 18.05.2019

Юлия Ефременкова продемонстрировала округлившуюся фигуру

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова удивила поклонников округлившимися формами. По мнению некоторых фолловеров, телезнаменитость немного поправилась, однако большинство подписчиков длинноволосой красавицы убеждены, что она находится в интересном положении.

Юлия Ефременкова продемонстрировала округлившуюся фигуру

Не так давно Ефременкова в компании своего любимого мужчины Мондезира Свет-Амура прибыла на Сейшельские острова. Сейчас Юлия вновь принялась хвастаться яркими и солнечными публикациями, на которых она зачастую запечатлена в шортах или коротких платьях.

Сложно не заметить, что фигура телеведущей «Дома-2» немного изменилась, на что поспешили указать подписчики Ефременковой. Один за другим читатели принялись интересоваться у Юлии, не беременна ли она случайно.

«Ефременкова, не уж ты решила забеременеть? Лучше бы ты с Кучеровым осталась, так бы и дети красивыми получились!», «Мне кажется или Юля поправилась? Или она все-таки беременна?», «И ты туда же? Почему хоть не признаешься? Видно же, что фигура изменилась», - продолжают писать в Сети.


Юлия Ефременкова продемонстрировала округлившуюся фигуру

Нужно сказать, что не все поклонники Ефременковой подозревают Юлию в интересном положении. По мнению подписчиков, телеведущая «Дома-2» просто поправилась, ведь сейчас ее питание никто не контролирует.

К слову, во время отношений с Сергеем Кучеровым Ефременковой приходилось придерживаться здорового образа жизнь, так как от нее этого требовал ее возлюбленный бодибилдер.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Армении продают уникальный пикап РАФ
Юлия Ефременкова продемонстрировала
Анна Хилькевич рассказала о позитивных
Погиб супруг из самой старой семейной
Звезду «Дома-2» Катя Токареву
Ученые: Грудное вскармливание снижает
Сергей Лазарев рассказал, что означает
Google поделились особенностями
Верка Сердючка показала ягодицы на
Ученые: Мужчины игнорируют риски для
Звезда «Дома-2» Настя Кочервей
Олег Газманов не успел попрощаться с
Настя Балинская и Леша Кудряшов
Под Новосибирском в ДТП с бензовозом
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова опять
«Евровидение-2019»: Сергей Лазарев
Настя Балинская набралась кредитов
Никита Пресняков в шуточном ролике
Apple официально открыла свою новую
Екатерина Варнава повеселила
Американский ученый рассказал о влиянии
Эксперт: Как съездить в отпуск и не
"Желаю соответствующих претензиям
Бельгийские медики выступили против
Компания Xiaomi создала умную кормушку
Елена Летучая возит на работу два
Ученые: Люди начали употреблять
Дочь Муслима Магомаева уверена, что
«Поймут, но будет поздно»: Владимир
Просмотреть все новости