Погиб супруг из самой старой семейной пары в мире





Причиной смерти мужа стала сердечная недостаточность. Проживала пара долгожителей в городе Такамацу, который находится в префектуре Кагава. Масао Мацумомто перебывал в браке своей супругой Миякона на протяжении 81 года и 201 дня. В 2018 году они попали в книгу рекордов Гиннесса, побив рекорд предыдущей пары из Норвегии на 57 дней.У семьи долгожителей родилось 5 дочерей, 13 внуков и 25 правнуков. Япония является страной с самым большим количеством долгожителей в мире, однако ученые не могут дать однозначного ответа на причину такого явления. Согласно статистике средний возраст жизни в стране восходящего солнца составляет примерно 84 года, что также позволяет её удерживать лидерство по среднестатистической продолжительности жизни.