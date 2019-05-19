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Погиб супруг из самой старой семейной пары в мире

В Японии умер Масао Мацумомто, который был супругом из старейшей в мире пары. На момент смерти ему было 108 лет, а его жене сейчас 102 года.
Погиб супруг из самой старой семейной пары в мире

Причиной смерти мужа стала сердечная недостаточность. Проживала пара долгожителей в городе Такамацу, который находится в префектуре Кагава. Масао Мацумомто перебывал в браке своей супругой Миякона на протяжении 81 года и 201 дня. В 2018 году они попали в книгу рекордов Гиннесса, побив рекорд предыдущей пары из Норвегии на 57 дней.

У семьи долгожителей родилось 5 дочерей, 13 внуков и 25 правнуков. Япония является страной с самым большим количеством долгожителей в мире, однако ученые не могут дать однозначного ответа на причину такого явления. Согласно статистике средний возраст жизни в стране восходящего солнца составляет примерно 84 года, что также позволяет её удерживать лидерство по среднестатистической продолжительности жизни.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:43

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