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Алла Пугачёва помирилась с племянником Владом Пугачёвым накануне его второй свадьбы

Алла Пугачёва решила возобновить отношения с Владом Пугачёвым, своим родным племянником, накануне его второй свадьбы. Знаменитость долгое время не общалась с членом семьи, разочаровавшись в нём.
Алла Пугачёва помирилась с племянником Владом Пугачёвым накануне его второй свадьбы

Алла Пугачёва снова начала поддерживать родственные отношения с Владом Пугачёвым, испортившиеся после смерти её брата. Она пыталась сблизиться с племянником и помогала ему всем, чем могла, в том числе финансово, но тот не оправдал её доверия. Мужчина начал злоупотреблять спиртными напитками, а после и вовсе разорвал отношения с супругой и покинул Москву, бросив ребёнка. В итоге Примадонне пришлось брать опеку над малышом на себя, в то время, когда отец не принимал никакого участия в воспитании сына Евгения. Вся эта череда событий привела к семейному конфликту, и исполнительница перестала общаться с членом семьи. Долгое время они не поддерживали связь, но недавно родственники примирились.

Выяснилось, что племянник знаменитости решил начать жизнь с нового листа и прекратил употреблять алкоголь. Кроме того, он встретил женщину родом из Казани и уже сделал ей предложение. Именно накануне его второй свадьбы удалось восстановить контакты со звёздной тётей. Мужчина признался: народная артистка обещает помочь ему в создании собственного небольшого бизнеса, а он, вернувшись в столицу, постарается наладить отношения с наследником.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 10:02

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