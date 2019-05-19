Ученые: Грудное вскармливание снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний у матерей





Специалисты отметили, что у женщин, кормивших грудью более длительный период, замечен повышенный защитный эффект для здоровья сердца. Об этом свидетельствует исследование профессора Ирэна Ламбринодаки из Афинского университета. Эксперт совместно с коллегами измерил показатели сердечно-сосудистой системы у женщин в постменопаузе и сопоставил данные с их историями грудного вскармливания. После исключения других факторов риска недугов сердца, включая вес, возраст, уровень холестерина и курение, выяснилось, что у кормящих матерей вероятность возникновения таких заболеваний значительно ниже.Ранее ученые получили доказательства снижения у женщин, вскармливающих ребенка грудью, опасности развития послеродовой депрессии и рака молочной железы. У таких матерей поддерживается здоровый вес, регулируется уровень глюкозы, что специалисты объясняют повышенным выделением гормона пролактина.Результаты исследования являются дополнительным свидетельством долгосрочной пользы грудного вскармливания. Авторы научной работы намерены показать причинно-следственную связь между таким способом кормления и защитным эффектом, чтобы у женщин появилась еще одна причина не спешить переходить на использование бутылочки.