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Ученые: Грудное вскармливание снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний у матерей
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Ученые: Грудное вскармливание снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний у матерей

Женщины, вскармливающие детей грудью, меньше подвержены риску развития сердечно-сосудистых недугов в будущем. Результаты соответствующего исследования представлены в Лионе на ежегодном собрании Европейского общества эндокринологии.
Ученые: Грудное вскармливание снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний у матерей

Специалисты отметили, что у женщин, кормивших грудью более длительный период, замечен повышенный защитный эффект для здоровья сердца. Об этом свидетельствует исследование профессора Ирэна Ламбринодаки из Афинского университета. Эксперт совместно с коллегами измерил показатели сердечно-сосудистой системы у женщин в постменопаузе и сопоставил данные с их историями грудного вскармливания. После исключения других факторов риска недугов сердца, включая вес, возраст, уровень холестерина и курение, выяснилось, что у кормящих матерей вероятность возникновения таких заболеваний значительно ниже.

Ранее ученые получили доказательства снижения у женщин, вскармливающих ребенка грудью, опасности развития послеродовой депрессии и рака молочной железы. У таких матерей поддерживается здоровый вес, регулируется уровень глюкозы, что специалисты объясняют повышенным выделением гормона пролактина.

Результаты исследования являются дополнительным свидетельством долгосрочной пользы грудного вскармливания. Авторы научной работы намерены показать причинно-следственную связь между таким способом кормления и защитным эффектом, чтобы у женщин появилась еще одна причина не спешить переходить на использование бутылочки.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:33

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