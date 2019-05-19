Сергей Лазарев рассказал, что означает сцена в «душе»

36-летний артист заявил, что многие зрители подумали, что он принимал душ во время своего конкурсного выступления на Евровидении. Однако Лазарев заверил, что это не так. На самом деле сцена в «душе» означает слёзы. Поп-исполнитель пошутил про свой «мокрый номер» на международном песенном конкурсе, сказав, что даже думал взять с собой на сцену шампунь.Стоит отметить, Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении-2019. Ранее видеоклип артиста на композицию «Scream» вошёл в топ-5 самых просматриваемых роликов участников международного песенного конкурса, набрав более 3,3 миллиона просмотров.Напомним, финал Евровидения-2019 состоялся 18 мая в Тель-Авиве, Израиль. Свои выступления представили конкурсанты из 26 стран.