В Армении продают уникальный пикап РАФ





Уникальный автомобиль отличается не только ограниченным количеством выпуска, но и своеобразным дизайном, который, наверное, не имеет аналогов среди автомобилей советского производства. Владелец этого своеобразного транспортного средства просит за него всего 350 тысяч рублей. Такая относительно небольшая сумма объясняется тем, что автомобиль находится явно не в лучшем состоянии. Кузов имеет множество дефектов в виде сколов, царапин и незначительных деформаций, а также ржавчины, которая находится на различных частях автомобиля.Выпускали эту модель с 1976 по 1997 год. Эксперты считают, что это, возможно, последний автомобиль, созданный для обслуживания олимпиады, поэтому его объективно сложно оценить.