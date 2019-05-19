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Верка Сердючка показала ягодицы на репетиции финального номера конкурса "Евровидение-2019"

Верка Сердючка, персонаж, которого играет украинский актёр Андрей Данилко, позволила себе провокационные действия на репетиции финального номера конкурса "Евровидение-2019". Знаменитость показала залу ягодицы, задрав платье.
Верка Сердючка показала ягодицы на репетиции финального номера конкурса "Евровидение-2019"

Известно, что в этом году Украина не смогла подобрать подходящую кандидатуру для участия в конкурсе "Евровидение-2019". Из-за разразившегося скандала все претенденты отказались ехать в Израиль. Тем не менее, представитель страны всё же выступил на сцене в Тель-Авиве. Верка Сердючка получила приглашение от организаторов, так как ей в 2007 году удалось занять почётное второе место. Украинской звезде выпала честь исполнить песню "Toy" победительницы прошлого года Нетты Барзилай. Репетируя номер, артистка удивила присутствующих в зале людей, показав ягодицы: певица задрала платье, оголившись ниже спины.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на трюк исполнительницы, но не смогли назвать его скандальным, так как в тот момент на знаменитости были надеты плотные непрозрачные колготы. Некоторые ожидали, что юморист решится повторить свою выходку в прямом эфире во время главного выступления, но этого не произошло.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 09:01

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