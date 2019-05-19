Google поделились особенностями будущего Android 11
Генеральный директор компании Google поделился с пользователями Android информацией о некоторых особенностях 11 версии этой ОС для смартфонов. Интересно то, что 10 версия операционной системы только вышла на некоторых устройствах и находится на стадии бета-тестирования.
По имеющейся информации, в 11-ой версии Android будет доступна функция длинных скриншотов, которые позволят фиксировать большие страницы. В дальнейшем с помощью этого нововведения будет возможно просматривать сохраненную информацию.
Сейчас разработчики Google работают над операционной системой Android 10 Q, которая находится на стадии бета-тестирования. Кроме оптимизации характеристик в ОС доступна «темная» тема, которая позволит значительно уменьшить растраты энергии и увеличить время автономной работы устройства. Новая операционная система уже доступна на таких телефонах, как LG, OnePlus, Oppo, Asus, Nokia, Huawei, Realme, Vivo, Sony и Xiaomi.
По имеющейся информации, в 11-ой версии Android будет доступна функция длинных скриншотов, которые позволят фиксировать большие страницы. В дальнейшем с помощью этого нововведения будет возможно просматривать сохраненную информацию.
Сейчас разработчики Google работают над операционной системой Android 10 Q, которая находится на стадии бета-тестирования. Кроме оптимизации характеристик в ОС доступна «темная» тема, которая позволит значительно уменьшить растраты энергии и увеличить время автономной работы устройства. Новая операционная система уже доступна на таких телефонах, как LG, OnePlus, Oppo, Asus, Nokia, Huawei, Realme, Vivo, Sony и Xiaomi.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:11