Google поделились особенностями будущего Android 11





По имеющейся информации, в 11-ой версии Android будет доступна функция длинных скриншотов, которые позволят фиксировать большие страницы. В дальнейшем с помощью этого нововведения будет возможно просматривать сохраненную информацию.Сейчас разработчики Google работают над операционной системой Android 10 Q, которая находится на стадии бета-тестирования. Кроме оптимизации характеристик в ОС доступна «темная» тема, которая позволит значительно уменьшить растраты энергии и увеличить время автономной работы устройства. Новая операционная система уже доступна на таких телефонах, как LG, OnePlus, Oppo, Asus, Nokia, Huawei, Realme, Vivo, Sony и Xiaomi.