Ученые: Мужчины игнорируют риски для здоровья от злоупотребления стероидами в погоне за красивым телом





Анаболические стероиды, включая тестостерон, повышают производительность гормонов, отвечающих за увеличение мышечной массы и повышающих спортивные способности. Неправильный прием препарата негативно отражается на здоровье всего организма. У мужчин может наблюдаться эректильная дисфункция, снижение количества и качества сперматозоидов, облысение, проблемы с сердцем, повышается риск почечной и печеночной недостаточности, инсульта.Согласно исследованию, в мире 6,4% мужского населения злоупотребляют стероидами. Доктор Николай Лихоносов вместе с коллегами из Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова провели анонимный опрос среди представителей сильного пола, регулярно посещающих тренажерные залы. Из 550 респондентов в возрасте 22-35 лет стероиды используют 30,4%, и около 70% знают о побочных эффектах препарата.Результаты исследования, отмечают эксперты, указывают на необходимость проведения разъяснительной работы среди мужчин по вопросу приема стероидов. Специалисты уверены, повышение осведомленности населения путем пропаганды историй о том, как препараты негативно сказались на здоровье и жизни пользовавшихся ими людей, «может стать убедительным сигналом для предотвращения злоупотреблений».