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Ученые: Мужчины игнорируют риски для здоровья от злоупотребления стероидами в погоне за красивым телом

Многие мужчины в стремлении заполучить красивое тело злоупотребляют стероидами, имеющими смертельно побочные эффекты. Как выяснили специалисты, в большинстве случаев представители сильного пола знают о серьезной опасности препаратов, но это не останавливает их от приема этого средства.
Ученые: Мужчины игнорируют риски для здоровья от злоупотребления стероидами в погоне за красивым телом

Анаболические стероиды, включая тестостерон, повышают производительность гормонов, отвечающих за увеличение мышечной массы и повышающих спортивные способности. Неправильный прием препарата негативно отражается на здоровье всего организма. У мужчин может наблюдаться эректильная дисфункция, снижение количества и качества сперматозоидов, облысение, проблемы с сердцем, повышается риск почечной и печеночной недостаточности, инсульта.

Согласно исследованию, в мире 6,4% мужского населения злоупотребляют стероидами. Доктор Николай Лихоносов вместе с коллегами из Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова провели анонимный опрос среди представителей сильного пола, регулярно посещающих тренажерные залы. Из 550 респондентов в возрасте 22-35 лет стероиды используют 30,4%, и около 70% знают о побочных эффектах препарата.

Результаты исследования, отмечают эксперты, указывают на необходимость проведения разъяснительной работы среди мужчин по вопросу приема стероидов. Специалисты уверены, повышение осведомленности населения путем пропаганды историй о том, как препараты негативно сказались на здоровье и жизни пользовавшихся ими людей, «может стать убедительным сигналом для предотвращения злоупотреблений».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:51

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