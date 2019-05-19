Звезда «Дома-2» Настя Кочервей выпустила секс-куклу со своим лицом
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Кочервей решила заняться весьма экзотическим бизнесом. Выяснилось, что длинноволосая красавица выпустила секс-куклу со своим лицом.
На днях стало известно, что Кочервей воспылала довольно экзотической идеей. Совместно со своим товарищем по бизнесу Анастасия замыслила начать производить куклы для секса.
Считанные часы назад в Интернете появилось очередное интервью с экс-участницей «Дома-2», в котором она рассказала, что же именно подтолкнуло ее к такой идее. Оказывается, что после того, как Анастасия окончательно для себя решила, что взаимоотношения с сильной половиной планеты на самом деле не являются ее форматом, она поняла, что не хочет лишать мужчин удовольствия «иметь такую прекрасную женщину в постели».
По словам Кочервей, на представителей сильного пола ей больше не хочется «распыляться», ведь настоящую любовь она почувствовала, когда встретила девушку.
По мнению Анастасии, сейчас она воплотила в жизнь мечту миллионов мужчин, которые просто-таки жаждут заняться с ней «волшебством». Выяснилось, что эти секс-куклы изготавливаются во Франции и недавно в Москву уже приехало несколько экземпляров, сообщает Dom2Life.
На днях стало известно, что Кочервей воспылала довольно экзотической идеей. Совместно со своим товарищем по бизнесу Анастасия замыслила начать производить куклы для секса.
Считанные часы назад в Интернете появилось очередное интервью с экс-участницей «Дома-2», в котором она рассказала, что же именно подтолкнуло ее к такой идее. Оказывается, что после того, как Анастасия окончательно для себя решила, что взаимоотношения с сильной половиной планеты на самом деле не являются ее форматом, она поняла, что не хочет лишать мужчин удовольствия «иметь такую прекрасную женщину в постели».
По словам Кочервей, на представителей сильного пола ей больше не хочется «распыляться», ведь настоящую любовь она почувствовала, когда встретила девушку.
«Я решила создать улучшенную версию себя и сделать так, чтобы молчаливая, сексуальная и резиновая Настя могла оказаться в постели у любого желающего», - призналась экс-участница «Дома-2» журналистам.
По мнению Анастасии, сейчас она воплотила в жизнь мечту миллионов мужчин, которые просто-таки жаждут заняться с ней «волшебством». Выяснилось, что эти секс-куклы изготавливаются во Франции и недавно в Москву уже приехало несколько экземпляров, сообщает Dom2Life.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:41