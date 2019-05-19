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Звезда «Дома-2» Настя Кочервей выпустила секс-куклу со своим лицом

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Кочервей решила заняться весьма экзотическим бизнесом. Выяснилось, что длинноволосая красавица выпустила секс-куклу со своим лицом.

Звезда «Дома-2» Настя Кочервей выпустила секс-куклу со своим лицом

На днях стало известно, что Кочервей воспылала довольно экзотической идеей. Совместно со своим товарищем по бизнесу Анастасия замыслила начать производить куклы для секса.

Считанные часы назад в Интернете появилось очередное интервью с экс-участницей «Дома-2», в котором она рассказала, что же именно подтолкнуло ее к такой идее. Оказывается, что после того, как Анастасия окончательно для себя решила, что взаимоотношения с сильной половиной планеты на самом деле не являются ее форматом, она поняла, что не хочет лишать мужчин удовольствия «иметь такую прекрасную женщину в постели».

По словам Кочервей, на представителей сильного пола ей больше не хочется «распыляться», ведь настоящую любовь она почувствовала, когда встретила девушку.

Звезда «Дома-2» Настя Кочервей выпустила секс-куклу со своим лицом

«Я решила создать улучшенную версию себя и сделать так, чтобы молчаливая, сексуальная и резиновая Настя могла оказаться в постели у любого желающего», - призналась экс-участница «Дома-2» журналистам.

По мнению Анастасии, сейчас она воплотила в жизнь мечту миллионов мужчин, которые просто-таки жаждут заняться с ней «волшебством». Выяснилось, что эти секс-куклы изготавливаются во Франции и недавно в Москву уже приехало несколько экземпляров, сообщает Dom2Life.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:41

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