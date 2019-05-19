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Анна Хилькевич рассказала о позитивных сторонах небольших городов

Известная российская актриса Анна Хилькевич опубликовала пост в своем аккаунте Instagram, в котором поразмышляла о жизни в разных городах. Артистка считает, что, несомненно, проживание в большом городе является более комфортным, но и в мелких населенных пунктах есть свои положительные стороны.
Анна Хилькевич рассказала о позитивных сторонах небольших городов

Недавно звезда ездила в Арабские Эмираты, и поэтому во время поездки в Черноголовку она задумалась о плюсах проживания в небольших городах. Главной положительной стороной таких населенных пунктов Анна Хилькевич считает «спокойную и размеренную жизнь, камерность…». В это же время мегаполисы хоть и живут в бешеном ритме, но в них есть большое количество различных удобств и возможностей.

Также актриса подчеркнула, что ей нравится некая борьба между Москвой и Питером, поскольку она приводит к возникновению все новых преимуществ. Хилькевич поинтересовалась мнением своих подписчиков по данному поводу. Ответы были очень разносторонними, ведь в разных возрастах другие потребности.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:50

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