Анна Хилькевич рассказала о позитивных сторонах небольших городов

Недавно звезда ездила в Арабские Эмираты, и поэтому во время поездки в Черноголовку она задумалась о плюсах проживания в небольших городах. Главной положительной стороной таких населенных пунктов Анна Хилькевич считает «спокойную и размеренную жизнь, камерность…». В это же время мегаполисы хоть и живут в бешеном ритме, но в них есть большое количество различных удобств и возможностей.Также актриса подчеркнула, что ей нравится некая борьба между Москвой и Питером, поскольку она приводит к возникновению все новых преимуществ. Хилькевич поинтересовалась мнением своих подписчиков по данному поводу. Ответы были очень разносторонними, ведь в разных возрастах другие потребности.