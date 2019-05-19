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Олег Газманов не успел попрощаться с ушедшей из жизни матерью

Олег Газманов в студии программы «Секрет на миллион» откровенно признался, что не успел попрощаться со своей матерью Зинаидой Абрамовной, скончавшейся в 2006 году. По словам артиста, родительница в него и в его талант никогда не верила.
Олег Газманов не успел попрощаться с ушедшей из жизни матерью

Известный исполнитель в последний раз видел мать в 2003 году, когда у них с женой родилась дочь. Газманов вместе со своим семейством поехал проведать родного человека. В тот день певец даже не мог предположить, что эта встреча с родительницей окажется последней.

У Зинаиды Абрамовны случился инсульт. Сын в силу активной гастрольной жизни не мог самостоятельно ухаживать за родственницей, поэтому искал для нее хорошего помощника. Вскоре мать Газманова восстановилась, стала выходить на улицу. Однако, однажды оступившись, она сломала шейку бедра, что нередко случается у пожилых людей.
Олег Газманов не успел попрощаться с ушедшей из жизни матерью

Артист уговаривал родительницу переехать к нему в Москву, чтобы он смог о ней заботиться, но она не соглашалась. По словам знаменитости, матери сложно было принимать от него подарки, поэтому преподносил ей презенты тайно. Подобным образом купил для нее телевизор.

После смерти Зинаиды Абрамовны, которую похоронили в Калининграде, Газманов написал трогательную композицию «Мама». Музыкант сожалеет, что родительница, никогда не верившая в талант сына, не услышала ее.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:28

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