«Евровидение-2019»: Сергей Лазарев оказался на третьем месте

Российский исполнитель, как считают эксперты, выступил очень достойно, показав высокий класс по вокалу. Номеру Лазарева, исполнившего на «Евровидении» песню Scream, не было равных по визуальным эффектам. Артист оказался в тройке лидеров международного фестиваля, уступив первенство победителю - представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу и занявшему второе место итальянцу Махмуду.Звезда отечественного шоу-бизнеса доволен результатом и не прочь еще раз приехать на конкурс. Однако Лазарев считает, что нужно вовремя остановиться, чтобы «не надоедать» и не провоцировать общество на негатив. Певец согласился бы выступить на следующем «Евровидении» в качестве гостя, как его коллега Андрей Данилко - украинский артист, известный по образу Верки Сердючки, и надеется получить приглашение. В данный момент знаменитость мечтает отоспаться и угоститься сырниками.