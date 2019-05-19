«Евровидение-2019»: Сергей Лазарев оказался на третьем месте
Сергей Лазарев, представлявший Россию на «Евровидении» во второй раз, оказался на третьем месте. Отечественный исполнитель признался, что после участия в конкурсе мечтает о сырниках и сне.
Российский исполнитель, как считают эксперты, выступил очень достойно, показав высокий класс по вокалу. Номеру Лазарева, исполнившего на «Евровидении» песню Scream, не было равных по визуальным эффектам. Артист оказался в тройке лидеров международного фестиваля, уступив первенство победителю - представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу и занявшему второе место итальянцу Махмуду.
Звезда отечественного шоу-бизнеса доволен результатом и не прочь еще раз приехать на конкурс. Однако Лазарев считает, что нужно вовремя остановиться, чтобы «не надоедать» и не провоцировать общество на негатив. Певец согласился бы выступить на следующем «Евровидении» в качестве гостя, как его коллега Андрей Данилко - украинский артист, известный по образу Верки Сердючки, и надеется получить приглашение. В данный момент знаменитость мечтает отоспаться и угоститься сырниками.
Российский исполнитель, как считают эксперты, выступил очень достойно, показав высокий класс по вокалу. Номеру Лазарева, исполнившего на «Евровидении» песню Scream, не было равных по визуальным эффектам. Артист оказался в тройке лидеров международного фестиваля, уступив первенство победителю - представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу и занявшему второе место итальянцу Махмуду.
Звезда отечественного шоу-бизнеса доволен результатом и не прочь еще раз приехать на конкурс. Однако Лазарев считает, что нужно вовремя остановиться, чтобы «не надоедать» и не провоцировать общество на негатив. Певец согласился бы выступить на следующем «Евровидении» в качестве гостя, как его коллега Андрей Данилко - украинский артист, известный по образу Верки Сердючки, и надеется получить приглашение. В данный момент знаменитость мечтает отоспаться и угоститься сырниками.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:31