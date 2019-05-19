Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова продолжает показывать свои тренировки в спортзале

«Женя, ты такая молодец! А какие результаты ты уже показываешь», «Женечка, ты мотиватор прям! Пошла и я, наверное, в спортзал записываться», - пишут в Сети.

Ни для кого не является секретом, что месяц назад Феофилактова решила последовать примеру многих других знаменитостей и записалась в спортзал. На сегодняшний день Евгения регулярно посещает тренировки и придерживается правильного питания.Отметим, что Женю уже давно просили показать хоть несколько фрагментов с ее занятий, но лишь недавно длинноволосая красавица смогла исполнить желание подписчиков. Дело в том, что звезда «Дома-2» хотела для начала сама увидеть результаты от походов в спортзал, а уже потом делиться ими с фолловерами.На днях Феофилактова опубликовала у себя на страничке в Instagram видеоролик, под которым написала, что ей еще есть над чем работать, но результатами, которые есть на данный момент, она очень довольна.Считанные часы назад Евгения разметила в личном микроблоге еще одну запись, на которой продемонстрировала кусочек своей очередной тренировки в спортзале. Нужно сказать, что фанаты экс-участницы «Дома-2» от увиденного остались в восторге.По очереди они принялись буквально закидывать Феофилактову комплиментами и указывать на то, что Женя вдохновила их тоже отправиться в спортзал.