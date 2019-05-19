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Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова продолжает показывать свои тренировки в спортзале

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова продолжает демонстрировать поклонникам свои тренировки в спортзале. По словам многочисленных пользователей Сети, у блондинки уже видны неплохие результаты.

Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова продолжает показывать свои тренировки в спортзале

Ни для кого не является секретом, что месяц назад Феофилактова решила последовать примеру многих других знаменитостей и записалась в спортзал. На сегодняшний день Евгения регулярно посещает тренировки и придерживается правильного питания.

Отметим, что Женю уже давно просили показать хоть несколько фрагментов с ее занятий, но лишь недавно длинноволосая красавица смогла исполнить желание подписчиков. Дело в том, что звезда «Дома-2» хотела для начала сама увидеть результаты от походов в спортзал, а уже потом делиться ими с фолловерами.

На днях Феофилактова опубликовала у себя на страничке в Instagram видеоролик, под которым написала, что ей еще есть над чем работать, но результатами, которые есть на данный момент, она очень довольна.

Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова продолжает показывать свои тренировки в спортзале

Считанные часы назад Евгения разметила в личном микроблоге еще одну запись, на которой продемонстрировала кусочек своей очередной тренировки в спортзале. Нужно сказать, что фанаты экс-участницы «Дома-2» от увиденного остались в восторге.

По очереди они принялись буквально закидывать Феофилактову комплиментами и указывать на то, что Женя вдохновила их тоже отправиться в спортзал.

«Женя, ты такая молодец! А какие результаты ты уже показываешь», «Женечка, ты мотиватор прям! Пошла и я, наверное, в спортзал записываться», - пишут в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:45

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