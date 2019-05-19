Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова опять вспомнила былой конфликт с Димой Кварацхелия

«Это действительно на всю жизнь и на открытом месте, теперь и Платье свадебное приходится выбирать, что б его видно не было», - подчеркнула бывшая участница «Дома-2».

Считанные часы назад Жарикова опубликовала у себя на страничке в Instagram новую публикацию, на которой продемонстрировала подписчикам последствия былой ссоры с бывшим коллегой. Стоит напомнить, что в то время, когда Ольга еще была участницей реалити-шоу «Дом-2» и жила на Сейшельских островах, у нее произошел конфликт с Кварацхелией, после которого ей накладывали швы на разорванное плечо.Правда, сам Дмитрий по-прежнему не признал своей вины. До сих пор молодой человек заявляет, что это произошло совершенно случайно. По словам возлюбленного Даны Николенко, он просто хотел успокоить Ольгу и нес ее к выходу, но на пути Ольга зацепилась плечом за гвоздь, торчащий из двери, который он попросту не заметил.Обиженная Жарикова, по всей видимости, так и не смогла простить Кварацхелия. В личном микроблоге Ольга написала, что не понимает, как «Бог еще дает детей таким «мужчинам».Нужно сказать, что пользователи Сети поспешили успокоить Жарикову и посоветовали ей не переживать по такому поводу, ведь прошлое, по словам фолловеров, лучше оставить в прошлом.