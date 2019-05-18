Дочь Муслима Магомаева уверена, что певцу мешала семья





Один из самых популярных эстрадных певцов Советского Союза Муслим Магомаев был настоящим секс-символом своего времени. Более 10 лет назад артист ушел из жизни, однако до сих пор в эфире различных телепрограмм появляются персонажи, называющие себя внебрачными детьми звезды.Единственная дочь артиста Марина давно проживает в США, однако не теряет связей с родиной. Каждый раз женщину возмущает очередные «брат» или «сестра». Чтобы пресечь попытки спекуляции на популярной теме, она рассказала о подробностях жизни великого исполнителя.Как оказалось, семья тяготила Магомаева, другая сторона популярности превращала его жизнь в нескончаемые гастроли, поэтому времени на домашние обязанности у него просто не было. Марина выступила с критикой лже-детей Магомаева и эксплуатацией их заявлений администрациями телеканалов.