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Дочь Муслима Магомаева уверена, что певцу мешала семья

В последнее время все чаще в разнообразных телешоу появляются якобы дети Муслима Магомаева. Дочь великого артиста рассказала журналистам о жизни знаменитого певца, подчеркнув, что семья для него была обузой.
Дочь Муслима Магомаева уверена, что певцу мешала семья

Один из самых популярных эстрадных певцов Советского Союза Муслим Магомаев был настоящим секс-символом своего времени. Более 10 лет назад артист ушел из жизни, однако до сих пор в эфире различных телепрограмм появляются персонажи, называющие себя внебрачными детьми звезды.

Единственная дочь артиста Марина давно проживает в США, однако не теряет связей с родиной. Каждый раз женщину возмущает очередные «брат» или «сестра». Чтобы пресечь попытки спекуляции на популярной теме, она рассказала о подробностях жизни великого исполнителя.

Как оказалось, семья тяготила Магомаева, другая сторона популярности превращала его жизнь в нескончаемые гастроли, поэтому времени на домашние обязанности у него просто не было. Марина выступила с критикой лже-детей Магомаева и эксплуатацией их заявлений администрациями телеканалов.



 
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 21:44

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