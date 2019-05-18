Названы 7 эффективных в борьбе с воспалениями пищевых привычек
Эксперты в области медицины и здоровья утверждают, что в борьбе организма с воспалениями и инфекционными заболеваниями не обязательно менять образ жизни, можно просто скорректировать рацион. Специалисты назвали 7 пищевых привычек, эффективно помогающих справиться с некоторыми болезнями.
В первую очередь эксперты рекомендуют увеличить потребление богатых кальцием продуктов. Этот элемент в большом количестве есть в бобовых, орехах, семенах и листовых овощах. Также можно прибегать к помощи витаминных добавок, но важно проконсультироваться с врачом, чтобы не навредить здоровью. Для снятия воспалений и болей в кишечнике и желудке специалисты рекомендуют употреблять куркуму и имбирь. Последний не только борется с инфекциями, но и эффективен для работы головного мозга и нервной системы.
На помощь в борьбе с болевыми ощущениями придёт рыбий жир, однако его дозировка также назначается врачами. При воспалительных процессах в суставах нужно принимать богатый серой метилсульфонилметан. Употребление томатов поможет подавить неприятные симптомы, вызванные негативным воздействием солнечных лучей, а черника и виноград полезны при колитах, болезнях сердечно-сосудистой системы и заболеваниях печени.
Эксперты говорят, что корректировка питания важна, однако не стоит забывать консультироваться с врачами, так как употребление любого из вышеназванных продуктов может иметь негативные последствия для определённого человека.
В первую очередь эксперты рекомендуют увеличить потребление богатых кальцием продуктов. Этот элемент в большом количестве есть в бобовых, орехах, семенах и листовых овощах. Также можно прибегать к помощи витаминных добавок, но важно проконсультироваться с врачом, чтобы не навредить здоровью. Для снятия воспалений и болей в кишечнике и желудке специалисты рекомендуют употреблять куркуму и имбирь. Последний не только борется с инфекциями, но и эффективен для работы головного мозга и нервной системы.
На помощь в борьбе с болевыми ощущениями придёт рыбий жир, однако его дозировка также назначается врачами. При воспалительных процессах в суставах нужно принимать богатый серой метилсульфонилметан. Употребление томатов поможет подавить неприятные симптомы, вызванные негативным воздействием солнечных лучей, а черника и виноград полезны при колитах, болезнях сердечно-сосудистой системы и заболеваниях печени.
Эксперты говорят, что корректировка питания важна, однако не стоит забывать консультироваться с врачами, так как употребление любого из вышеназванных продуктов может иметь негативные последствия для определённого человека.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:53