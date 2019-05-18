Ольга Сударкина опровергла свою вину в конфликте с Натальей Игруновой





Ольга Сударкина устала от постоянных обвинений в том, что полгода назад она якобы откупилась деньгами от Натальи Игруновой, с которой у неё произошёл конфликт на островах. Девушка в соцсети попыталась объяснить, как всё происходило на самом деле. Оказалось, что, приехав на Сейшелы, Сударкина уже стала свидетелем того, как Наталья Игрунова и Павел Уломский не переставая ругались.Позже Игрунова дала понять, что общаться с ней не намерена, а вот молодой человек часто советовался с Сударкиной по поводу непростых отношений с возлюбленной и даже иногда пользовался её рекомендациями. После случившейся ссоры и полёта в Москву, где Игрунову и положили в больницу, мнение участника будто подменили, и он вместе с пострадавшей начал настаивать на получении полмиллиона рублей от Сударкиной, которая передала паре половину суммы, так как большими деньгами на тот момент не располагала.