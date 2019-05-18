АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Google в июне планирует закрыть платформу Jump VR
EUR 72.25 USD 64.63
Курс валют на 18.05.2019

Ольга Сударкина опровергла свою вину в конфликте с Натальей Игруновой

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Ольга Сударкина опровергла свою вину в давнишнем конфликте с Натальей Игруновой. Со слов девушки, она не откупалась от пострадавшей и не просила её забрать заявление из полиции.

Ольга Сударкина опровергла свою вину в конфликте с Натальей Игруновой


Ольга Сударкина устала от постоянных обвинений в том, что полгода назад она якобы откупилась деньгами от Натальи Игруновой, с которой у неё произошёл конфликт на островах. Девушка в соцсети попыталась объяснить, как всё происходило на самом деле. Оказалось, что, приехав на Сейшелы, Сударкина уже стала свидетелем того, как Наталья Игрунова и Павел Уломский не переставая ругались.

Ольга Сударкина опровергла свою вину в конфликте с Натальей Игруновой


Позже Игрунова дала понять, что общаться с ней не намерена, а вот молодой человек часто советовался с Сударкиной по поводу непростых отношений с возлюбленной и даже иногда пользовался её рекомендациями. После случившейся ссоры и полёта в Москву, где Игрунову и положили в больницу, мнение участника будто подменили, и он вместе с пострадавшей начал настаивать на получении полмиллиона рублей от Сударкиной, которая передала паре половину суммы, так как большими деньгами на тот момент не располагала.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Муслима Магомаева уверена, что
«Поймут, но будет поздно»: Владимир
Глаукома, диабет, гипертония, и даже
Ержан Максим высмеял результаты шоу
Названы 7 эффективных в борьбе с
Любовь Толкалина на отдыхе в Лондоне
Ольга Сударкина опровергла свою вину в
Названы бестселлеры Suzuki на
Живущая в Париже Елизавета Пескова
Алексей Купин считает себя лицемером
Названы 6 рекомендаций для здоровья
Ольга Бузова в очередной раз
Учёные: Деменцию предотвратят
Составлен рейтинг лучших фильмов
Стас Пьеха рассказал о сходстве
Названы сроки появления опытного
Звезда сериала "Султан моего сердца"
После слухов о расставании Евгений
В Лондоне представлен новый электрокар
Дима Дмитренко скрывал от Оли Рапунцель
Племянница королевы Елизаветы II Леди
BMW 8 Series Gran Coupe был замечен
Шэрон Стоун и Мэрелин Мэнсон примут
Звезда «Дома-2» Оля Сударкина сообщила
Учёные назвали причину роста
Ким Кардашьян и Канье Уэст стали
Маргарита Ларченко показала в Сети свою
Анонсирована мобильная версия
Юлия Барановская вызвала критику
Алессандро Матераццо готов прийти на
Просмотреть все новости