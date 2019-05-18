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Названы 6 рекомендаций для здоровья ногтей

Эксперты в области косметологии и здоровья перечислили 6 рекомендаций, соблюдая которые можно вернуть здоровье ногтям. Большинство женщин мечтают об идеальном маникюре, но для этого необходимо прислушаться к советам специалистов и соблюдать несложные правила ухода.
Названы 6 рекомендаций для здоровья ногтей

Часто девушки под постоянным слоем нанесённого лака не замечают желтизны или расслоения ногтевой пластины, указывающих на определённые проблемы. Поэтому первая рекомендация экспертов – снятие с ногтей покрытия. Это делается не для того, чтобы маникюр «дышал», а чтобы вовремя заметить появление пятен, отслоек или изменение цвета. Кроме этого следует регулярно подпиливать или подрезать ногти, не допуская сколов или надломов. Пользоваться нужно только стеклянной пилочкой или правильной абразивности. Железную использовать эксперты не советуют, так же, как и использование кусачек для корректировки длины. Третья рекомендация – регулярное мытьё рук, защищающее не только кожу, но и ногти от вредных микробов. Не стоит забывать и об оздоровлении, используя масла для кутикулы и питательный крем для рук, втирая его на кисти, запястья и корни ногтей.

Для здорового и красивого маникюра важно избавиться от привычки грызть ногти. Если самостоятельно сделать это не получается, можно попробовать смазать пальцы чем-то острым, чтобы отбить желание тянуть их в рот. И последняя рекомендация – употребление витаминов. Этот процесс и приятен, так как можно есть любимые овощи и фрукты, и полезен, потому что возвращает здоровье организму в целом и ногтям в частности. Очень полезны в этом случае абрикосы, брокколи, цитрусовые, орехи и молочные продукты.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:42

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