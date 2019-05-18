Ольга Бузова в очередной раз разочаровалась в мужчинах
Известная ведущая и певица Ольга Бузова в очередной раз разочаровалась в мужчинах, из-за чего теперь сильно переживает. Пост-признание в собственной наивности звезда разместила в личном микроблоге в Instagram.
Ольга Бузова на днях удивила своих подписчиков новой публикацией, которой дала понять, что в очередной раз разочаровалась в мужчинах. Кроме того, ведущая «Дома-2» призналась, что очень сильно теперь страдает из-за своей наивности, хоть и знала, что нельзя так слепо доверять людям. Фолловеры тут же поняли, что певица рассталась со своим таинственным возлюбленным, о котором периодически намекала в своих постах и Stories.
Основной версией таких переживаний Ольги Бузовой пользователи Сети считают вероятную измену мужчины, с которым встречалась звезда. Поклонники попытались утешить ту словами, но понимают, что боль предательства может утихнуть только со временем.
Ольга Бузова на днях удивила своих подписчиков новой публикацией, которой дала понять, что в очередной раз разочаровалась в мужчинах. Кроме того, ведущая «Дома-2» призналась, что очень сильно теперь страдает из-за своей наивности, хоть и знала, что нельзя так слепо доверять людям. Фолловеры тут же поняли, что певица рассталась со своим таинственным возлюбленным, о котором периодически намекала в своих постах и Stories.
Основной версией таких переживаний Ольги Бузовой пользователи Сети считают вероятную измену мужчины, с которым встречалась звезда. Поклонники попытались утешить ту словами, но понимают, что боль предательства может утихнуть только со временем.