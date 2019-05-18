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Ольга Бузова в очередной раз разочаровалась в мужчинах

Известная ведущая и певица Ольга Бузова в очередной раз разочаровалась в мужчинах, из-за чего теперь сильно переживает. Пост-признание в собственной наивности звезда разместила в личном микроблоге в Instagram.

Ольга Бузова в очередной раз разочаровалась в мужчинах


Ольга Бузова на днях удивила своих подписчиков новой публикацией, которой дала понять, что в очередной раз разочаровалась в мужчинах. Кроме того, ведущая «Дома-2» призналась, что очень сильно теперь страдает из-за своей наивности, хоть и знала, что нельзя так слепо доверять людям. Фолловеры тут же поняли, что певица рассталась со своим таинственным возлюбленным, о котором периодически намекала в своих постах и Stories.

Ольга Бузова в очередной раз разочаровалась в мужчинах


Основной версией таких переживаний Ольги Бузовой пользователи Сети считают вероятную измену мужчины, с которым встречалась звезда. Поклонники попытались утешить ту словами, но понимают, что боль предательства может утихнуть только со временем.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:32

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