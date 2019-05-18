Составлен рейтинг лучших фильмов последнего десятилетия
Эксперты в области киноиндустрии составили рейтинг лучших кинолент, вышедших на экраны за последнее десятилетие. Возглавил список четвертый фильм из постапокалиптической серии о Максе Рокатански «Безумный Макс: Дорога ярости».
В составлении рейтинга лучших фильмов десятилетия приняли участие 250 кинематографистов и критиков, собрав в результате список из 75 картин, сообщает портал «Слово и Дело». Постапокалиптический боевик австралийского режиссёра Джорджа Миллера назвали лучшим 54 эксперта, что в итоге позволило возглавить ему рейтинг. За фильм «Древо жизни» Теренса Маллика проголосовала четверть опрошенных, тем самым фильм занял вторую строку списка. Третье место досталось фильму «Лунный свет», получившему награду «Оскар».
Кроме названных лидеров рейтинга в десятку лучших попали: драма «Социальная сеть», снятая режиссёром Дэвидом Финчером, «Призрачная нить» и «Мастер» - обе ленты снял Пол Томас Андерсен.
В составлении рейтинга лучших фильмов десятилетия приняли участие 250 кинематографистов и критиков, собрав в результате список из 75 картин, сообщает портал «Слово и Дело». Постапокалиптический боевик австралийского режиссёра Джорджа Миллера назвали лучшим 54 эксперта, что в итоге позволило возглавить ему рейтинг. За фильм «Древо жизни» Теренса Маллика проголосовала четверть опрошенных, тем самым фильм занял вторую строку списка. Третье место досталось фильму «Лунный свет», получившему награду «Оскар».
Кроме названных лидеров рейтинга в десятку лучших попали: драма «Социальная сеть», снятая режиссёром Дэвидом Финчером, «Призрачная нить» и «Мастер» - обе ленты снял Пол Томас Андерсен.
Культура
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:14