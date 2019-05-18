Звезда сериала "Султан моего сердца" Александра Никифорова снова отправилась на отдых в Турцию

Недавно Александра Никифорова опубликовала в соцсети фото, сделанное на борту самолёта, рассказав, что снова взяла в руки шпаргалку с турецкими словами, так как скоро будет практиковать язык на курорте в своей любимой стране. Примечательно, что в комментариях к снимку одна из поклонниц поинтересовалась, почему артистка не рассказывает, что в аэропорту её встречал Али Эрсан Дуру, на что Никифорова никак не отреагировала.В последующие дни звезда сериала «Султан моего сердца» продолжила делиться с поклонниками фото из Турции, рассказав об ужине и встрече с тремя именитыми шеф-поварами, отношении турецких мужчин к женщинам и других впечатлениях. Ранее Никифорова признавалась, что её подписчиков интересует, есть ли между ней и турецким исполнителем главной роли в сериале романтические отношения, на что она либо вовсе не отвечает, либо отрицает предположения.