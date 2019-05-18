Звезда сериала "Султан моего сердца" Александра Никифорова снова отправилась на отдых в Турцию
Популярная отечественная актриса Александра Никифорова, запомнившаяся многим зрителям исполнением главной роли в российско-турецком сериале «Султан моего сердца», в очередной раз уехала отдыхать в Турцию. Кадрами из отпуска артистка делится с подписчиками в Instagram, отмечая, что последних больше всего интересуют её отношения с Али Эрсаном Дуру и продолжение съёмок киноистории.
Недавно Александра Никифорова опубликовала в соцсети фото, сделанное на борту самолёта, рассказав, что снова взяла в руки шпаргалку с турецкими словами, так как скоро будет практиковать язык на курорте в своей любимой стране. Примечательно, что в комментариях к снимку одна из поклонниц поинтересовалась, почему артистка не рассказывает, что в аэропорту её встречал Али Эрсан Дуру, на что Никифорова никак не отреагировала.
В последующие дни звезда сериала «Султан моего сердца» продолжила делиться с поклонниками фото из Турции, рассказав об ужине и встрече с тремя именитыми шеф-поварами, отношении турецких мужчин к женщинам и других впечатлениях. Ранее Никифорова признавалась, что её подписчиков интересует, есть ли между ней и турецким исполнителем главной роли в сериале романтические отношения, на что она либо вовсе не отвечает, либо отрицает предположения.
Недавно Александра Никифорова опубликовала в соцсети фото, сделанное на борту самолёта, рассказав, что снова взяла в руки шпаргалку с турецкими словами, так как скоро будет практиковать язык на курорте в своей любимой стране. Примечательно, что в комментариях к снимку одна из поклонниц поинтересовалась, почему артистка не рассказывает, что в аэропорту её встречал Али Эрсан Дуру, на что Никифорова никак не отреагировала.
В последующие дни звезда сериала «Султан моего сердца» продолжила делиться с поклонниками фото из Турции, рассказав об ужине и встрече с тремя именитыми шеф-поварами, отношении турецких мужчин к женщинам и других впечатлениях. Ранее Никифорова признавалась, что её подписчиков интересует, есть ли между ней и турецким исполнителем главной роли в сериале романтические отношения, на что она либо вовсе не отвечает, либо отрицает предположения.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:43